Эксперт рассказал, как комфортно одеваться в жару

Эксперт рассказал, как комфортно одеваться в жаруПомните о нескольких правилах
Одежда, которую лучше всего носить в жару, должна быть сделана из гигроскопичного материала. Из хлопка, льна, шёлка. Также подойдут вискоза, бамбук.
От нейлона и полиэстера лучше всё же совсем отказаться. Дело в том, что такие материалы удерживают влагу и тепло и создают парниковый эффект. Исключение — это специальные спортивные спортивные ткани, которые отводят влагу и вентиляцию.
Важно, чтобы в жару одежда к телу плотно не прилегала. Это должны быть свободные юбки и платья, просторные рубашки, брюки с широкими штанинами. Не отказывайтесь и от многослойности.
Имеет значение в жару и цвет одежды. Лучше носите вещи светлых оттенков.
Из аксессуаров надевайте панамы, кепки, широкополые шляпы, а также очки. У очков должны быть следующие характеристики: UV400 и 2−3 степень затемнения.
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