Эксперт рассказал, как комфортно одеваться в жару

Важно, чтобы в жару одежда к телу плотно не прилегала. Это должны быть свободные юбки и платья, просторные рубашки, брюки с широкими штанинами. Не отказывайтесь и от многослойности.

Имеет значение в жару и цвет одежды. Лучше носите вещи светлых оттенков.

Из аксессуаров надевайте панамы, кепки, широкополые шляпы, а также очки. У очков должны быть следующие характеристики: UV400 и 2−3 степень затемнения.

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