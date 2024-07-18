Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июля 2024, 12:45
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Эксперт рассказал, как комфортно одеваться в жару

Помните о нескольких правилах
В жаркую погоду мы потеем больше. Поэтому необходимо подбирать определённую одежду.
Эксперт рассказал, как комфортно одеваться в жару
© halayalex

Одежда, которую лучше всего носить в жару, должна быть сделана из гигроскопичного материала. Из хлопка, льна, шёлка. Также подойдут вискоза, бамбук.

От нейлона и полиэстера лучше всё же совсем отказаться. Дело в том, что такие материалы удерживают влагу и тепло и создают парниковый эффект. Исключение — это специальные спортивные спортивные ткани, которые отводят влагу и вентиляцию.

Эксперт рассказал, как комфортно одеваться в жару
© drobotdean

Важно, чтобы в жару одежда к телу плотно не прилегала. Это должны быть свободные юбки и платья, просторные рубашки, брюки с широкими штанинами. Не отказывайтесь и от многослойности.

Имеет значение в жару и цвет одежды. Лучше носите вещи светлых оттенков.

Из аксессуаров надевайте панамы, кепки, широкополые шляпы, а также очки. У очков должны быть следующие характеристики: UV400 и 2−3 степень затемнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.