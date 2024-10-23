Эксперт рассказал, как можно постепенно сократить потребление соли

Из-за потребления слишком большого количества соли может подняться кровяное давление. Это главная причина развития болезней сердца и возникновения инсульта. Вот что можно сделать, чтобы этого не произошло.

Сократите потребление продуктов с высоким содержанием натрия. Это могут быть мясные деликатесы, пицца, буррито и тако.

Сравните продукты. Перед покупкой выясните, сколько натрия содержат разные варианты продуктов.