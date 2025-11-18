Эксперт рассказал, как музыка воздействует на организм человека

Одно из наших врождённых свойств - способность фокусировать слуховое внимание. Например, слушать только конкретную партию в композиции. У птиц такая способность тоже есть: например, у императорских пингвинов.

Музыка улучшает наше психическое здоровье. Известно, что она понижает уровень гормона стресса кортизола, дарит удовольствие, приносит счастье.