Эксперт рассказал, как наш мозг вызывает глубокий сон, чтобы ускорить выздоровление

Учёным давно известно, что сон и здоровье сердца связаны. Например, люди, которые плохо спят, подвержены более высокому риску развития гипертонии, чем те, кто крепко спит. Но влияние сердечно-сосудистых заболеваний на сон изучено меньше.

Чтобы узнать об этом больше, эксперты вызвали сердечные приступы у мышей и исследовали их мозговые волны. Было обнаружено, что эти грызуны проводили намного больше времени в фазе медленного сна (связанного с выздоровлением), чем мыши, у которых не было инфаркта миокарда.

Далее специалисты попытались понять, что вызывает такой эффект. Один из очевидных ответов - это мозг. После сердечного приступа иммунные клетки вызывают массивный всплеск воспаления в сердце. Учёные решили выяснить, происходят ли такие же изменения в мозге.