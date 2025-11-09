Эксперт рассказал, как правильно мыть многоразовую бутылку для воды

Грязные бутылки для воды могут вызвать боли в желудке, першение в горле, усугубить астму и аллергию. При этом пластиковые бутылки часто изнутри царапаются и становятся мятыми - именно это может способствовать размножению микробов.

Лучше всего бутылку протереть губкой или ёршиком для бутылок внутри и снаружи с тёплой мыльной водой. После этого нужно ополоснуть ёмкость и дать ей высохнуть. Для более тщательной очистки мойте бутылочку в посудомоечной машине (если это безопасно) или растворите в ней (в бутылке) на ночь таблетку для чистки зубных протезов или ретейнеров. Вместо таблетки можно использовать тёплый раствор уксуса или пищевой соды.