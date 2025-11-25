Эксперт рассказал, как правильно пользоваться ДМС и не потерять в деньгах

Итак, как же пользоваться программой страхования по максимуму, не создавая при этом проблем себе и работодателю?

Во-первых, прочтите программу страхования целиком. Её обычно можно скачать из личного кабинета на сайте страховой или попросить у сотрудника вашей компании, который за это отвечает. Благодаря этому вы, скорее всего, найдёте ответы на большинство ваших вопросов.

Второе - установите на смартфон приложения страховой и клиники, где вы лечитесь регулярно. Часто именно в приложении бывает удобная запись к врачу, различные "плюшки" типа бесплатных консультаций и т. п. Кроме того, там можно посмотреть медицинскую карту, направления, статус согласования услуг.

Обычно у каждого договора есть куратор в страховой. Узнайте его контакты и обращайтесь к нему, если у вас какие-то проблемы с клиникой, не получается записаться к нужному врачу, вы не понимаете, кто поможет вам решить вашу проблему, вам нужна редкая услуга или клиника не согласовывает вам что-либо, вам нужна госпитализация (если она входит в страховку).