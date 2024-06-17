Эксперт рассказал, как сохранить зрение при работе за компьютером

Прежде всего, нужно обратить внимание на освещение. Оно должно быть естественным, а если это невозможно, то рекомендуется пользоваться светильниками, которые обеспечивают мягкий и качественный свет без мерцания. Также освещение не должно быть слишком ярким или тусклым. Температура света ламп должна быть примерно 3200−4500 Kельвинов.

Второе важное замечание — это поза. Когда вы сидите за компьютером, экран у вас должен находиться на уровне глаз. Кресло должно быть удобным и обеспечивать хорошую поддержку спины.

Каждый час делайте в работе перерыв на 5−10 минут. Это позволит вашим глазам отдохнуть. Также выполняйте в это время разминку для глаз или простые упражнения.