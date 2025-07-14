Эксперт рассказал, как заботиться о здоровье колен с возрастом

Кроме того, научные работы демонстрируют, что через 10–20 лет после травмы колена у 50% пострадавших разовьётся остеоартрит.

Считается в целом, что физические упражнения укрепляют суставы. Так, согласно исследованию 2023 года, люди, занимающиеся силовыми тренировками, на 20% реже страдают остеоартритом, чем те, кто никогда такие упражнения не выполнял. Кроме того, полезно укреплять четырёхглавую мышцу бедра.

Если у вас обувь с хорошей амортизацией и вы регулярно занимаетесь спортом, то важно понимать, что любой лёгкий дискомфорт со временем может перерасти в серьёзные и длительные травмы. Если испытываете боль, то попробуйте носить наколенник или заняться плаванием.

Согласно некоторым исследованиям, плавание тоже может способствовать восстановлению после незначительных травм колена и снизить риск возникновения долгосрочных проблем с коленями.

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