Эксперт рассказал, каким людям нельзя есть авокадо

Научно доказано, что авокадо благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, уровень сахара в крови. Он обладает противовоспалительными свойствами и улучшает волосы и кожу.

При этом с осторожностью рекомендуется есть авокадо аллергикам. Проявляться аллергическая реакция на этот фрукт может в виде лёгкого зуда вокруг рта, отёков, анафилактического шока. Поэтому если вы заметите у себя необычные симптомы после употребления авокадо, то лучше обратитесь к врачу.