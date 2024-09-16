Эксперт рассказал, какой укус лучше покупать для готовки: 9% или 6%

Чаще всего для консервации рекомендуют брать 9-процентный уксус. Всё потому, что более высокая концентрация уксусной кислоты эффективнее борется в различными микроорганизмами.

6-процентный уксус выбирают обычно для маринования фруктов и овощей, когда сильно выраженный кислый вкус не нужен.