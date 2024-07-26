Эксперт рассказал, когда лучше всего чистить зубы утром: до или после еды

А что же советуют дантисты? По их мнению, можно чистить что до, что после еды. Главное — подождать перед этой процедурой 20 минут.

Слишком же часто, после каждого приёма пищи, тоже чистить зубы нельзя. Это может привести к повреждению эмали, дёсен, истончению защитного слоя зубов. Исключение — это когда вы съели фастфуд или какие-то десерты.

Вы можете пользоваться в течение дня после еды специальными ополаскивателями. Однако щёткой всё равно зубы чистить нужно только дважды в день.

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