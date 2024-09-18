Эксперт рассказал, можно ли есть спаржу сырой

Лорен Панофф, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, отмечает, что спаржу действительно можно есть сырой. Она может стать отличным дополнениям к салатам или роллам.

Однако важно понимать, что в приготовленном виде в спарже больше антиоксидантов и они лучше усваиваются организмом.