Эксперт рассказал, можно ли есть спаржу сырой

Эксперт рассказал, можно ли есть спаржу сыройВот о чём нужно знать при готовке
Лорен Панофф, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, отмечает, что спаржу действительно можно есть сырой. Она может стать отличным дополнениям к салатам или роллам.
Однако важно понимать, что в приготовленном виде в спарже больше антиоксидантов и они лучше усваиваются организмом.
Сырая спаржа хрустящая. В ней содержится больше железа и кальция, чем в варёной. Также вы получите натуральные ферменты и другие соединения, полезные для пищеварительной системы.
Однако если у вас есть проблемы с перевариванием сырых овощей, вы страдаете от вздутия живота или газообразования, лучше ешьте варёную спаржу.
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