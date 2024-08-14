Эксперт рассказал о пользе для здоровья чтения ленты с позитивными новостями

Исследование, проведённое в 2021 году во время эпидемии ковида, показало, что прокрутка ленты с плохими новостями имеет негативные последствия для здоровья людей. При этом при чтении хороших новостей такого эффекта не было.

Идея «скроллинга доброты» заключается в том, чтобы намеренно потреблять более позитивный контент. Это всё, что заставляет вам улыбаться.

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