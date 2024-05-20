Эксперт рассказал о рисках для здоровья добавок тестостерона для любителей спортзалов

Тестостерон — это стероидный гормон, который участвует в работе всех наших органов. И мужчины, и женщины производят тестостерон, хотя мужском организме его примерно в 15 раз больше, чем в женском.

Тестостерон помогает наращивать мышечную массу, контролирует рост костей. Он повышает силу, спортивную выносливость и состояние сердца и сосудов.

Естественную выработку тестостерона могут увеличить многие факторы. В том числе стресс, физические упражнения, секс. Однако если принимать этот гормон как добавку, то это может сильно повлиять на организм.