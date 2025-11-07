Эксперт рассказал, почему нам трудно говорить “нет” и как это научиться делать

Ну и третья причина состоит в том, что даже если мы решаем бросить вызов ли думаем, что должны его бросить, мы не знаем, как это сделать. Ведь с детства нас учили быть покладистыми.

Что касается страха намёков, то он означает тревогу по поводу того, что мы, отказав другому человеку, покажем, что не доверяем ему.

Чтобы преодолеть боязнь отказать кому-то, нужно сначала изменить своё отношение к неповиновению. Оно представляет собой просто действие в соответствии с собственными потребностями, особенно когда на вас давят, чтобы вы поступили иначе. Речь идёт вовсе не о том, чтобы быть громким, дерзким, агрессивным или жестоким, и это важно понимать.

Второй шаг - начать понемногу практиковать отказы. То есть, например, попросить себе другой кофе, если вам выдали не тот заказ. Постепенно у вас такие действия войдут в привычку, и вы больше не будете бояться сказать "нет", если того потребует ситуация.