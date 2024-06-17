Эксперт рассказал, почему возникают навязчивые мысли и как от них избавиться

В самой широкой перспективе навязчивая мысль — это что-то случайное, что «приходит в голову», отмечает клинический психолог профессор Марк Фристон, специализирующийся на обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и тревожных расстройствах в Университете Ньюкасла в Великобритании. Подобная мысль может иметь и позитивный характер, но чаще всего мы замечаем именно негативные мысли.

При социальной тревожности навязчивые мысли будут другими. Например: «Как меня видят другие люди?», «У меня дрожит рука?»

В психологии навязчивую мысль отличают от беспокойства или другого типа мыслей тем, что она противоречит правде или вашим ценностям. К примеру, если вы читали о повышении тарифов на электроэнергию, то вполне логично, что будете беспокоиться, хватит ли вам после этого денег на жизнь.