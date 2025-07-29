Эксперт рассказал, почему за грибами нужно ходить рано утром

Кроме того, в утренние часы нет духоты и палящего солнца, которые бывают часто днём. Ещё в это время обычно нет ветра, грибы ещё свежие и медленнее в дальнейшем портятся, меньше назойливых насекомых.

Именно поэтому грибники и встают чаще всего очень рано и идут в лес.