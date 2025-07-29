Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 июля 2025, 16:30
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Эксперт рассказал, почему за грибами нужно ходить рано утром

Есть сразу несколько объяснений этого
Многие из нас ходят в лес по грибы именно утром. Но есть ли у этого какое-то практическое преимущество? Или это просто традиция, которая сложилась с давних времён?
Эксперт рассказал, почему за грибами нужно ходить рано утром
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В целом особой разницы в том, днём или утром идти за грибами, нет. По большей части утренний поход в лес даёт преимущество разве что в распределении времени: ведь собранные грибы ещё нужно помыть, перебрать и приготовить.

Эксперт рассказал, почему за грибами нужно ходить рано утром
© George Chernilevsky

Кроме того, в утренние часы нет духоты и палящего солнца, которые бывают часто днём. Ещё в это время обычно нет ветра, грибы ещё свежие и медленнее в дальнейшем портятся, меньше назойливых насекомых.

Именно поэтому грибники и встают чаще всего очень рано и идут в лес.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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