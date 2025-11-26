Эксперт рассказала, как письмо от руки меняет наш мозг

В 1980-х годах психолог Джеймс Пеннебейкер создал терапевтическую технику экспрессивного письма. Она должна была помочь людям справиться с травмами и психологическими проблемами. Эта техника предполагает постоянное ведение дневника о болезненных переживаниях, что помогает улучшить самочувствие. Другими словами, выражение эмоционального стресса через письмо даёт нам чувство безопасности. Оно как бы сигнализирует мозгу: «Тебе больше не нужно это носить с собой».

Перевод мыслей и эмоций в слова на бумаге представляет собой сложную умственную задачу. Она включает извлечение воспоминаний, планирование дальнейших действий с ними, облечение их в словесную форму.