Эксперт рассказала, как письмо от руки меняет наш мозг

Эксперт рассказала, как письмо от руки меняет наш мозгВот что об этом говорят исследования
В 1980-х годах психолог Джеймс Пеннебейкер создал терапевтическую технику экспрессивного письма. Она должна была помочь людям справиться с травмами и психологическими проблемами. Эта техника предполагает постоянное ведение дневника о болезненных переживаниях, что помогает улучшить самочувствие. Другими словами, выражение эмоционального стресса через письмо даёт нам чувство безопасности. Оно как бы сигнализирует мозгу: «Тебе больше не нужно это носить с собой».
Перевод мыслей и эмоций в слова на бумаге представляет собой сложную умственную задачу. Она включает извлечение воспоминаний, планирование дальнейших действий с ними, облечение их в словесную форму.
Записывание чего-либо способствует тому, что мозг преобразует кратковременные воспоминания в долговременные. Это помогает переосмыслить болезненные переживания и справиться с эмоциями. По сути, запись мыслей на бумаге позволяет освободить разум, позволяя ему концентрироваться на настоящем моменте.
Исследования, проведённые с помощью нейровизуализации, показывают, что выражение чувств словами помогает регулировать эмоции. То есть письмо поможет вам осознать происходящее и подготовиться к осознанным действиям, а не принимать решения на эмоциях.
Даже такие задачи, как составление списка дел, стимулируют области мозга, отвечающие за рассуждение и принятие решений, и помогают сосредоточиться.