Эксперт рассказала, как похудеть быстро и безопасно без кардинальных изменений в питании

По словам диетолога Holland&Barrett Изабель Таррант, лучше всего вес терять медленно и постепенно. Но есть способы также добиться быстрого и безопасного снижения веса.

Не исключайте целые группы продуктов. Сосредоточьтесь на том, чтобы есть несколько продуктов хорошего качества из каждой пищевой группы. Попробуйте заменить белый рис - на цельнозерновой коричневый или чипсы - на сладкий картофель. Здоровая диета в целом должна состоять из качественного белка (курица, рыба, бобовые, орехи, фасоль), цельнозерновых продуктов, здоровых жиров (орехи, авокадо, оливковое масло), разнообразных фруктов и овощей.

Не ограничивайте резко потребление калорий. При безопасной потере веса сокращение 500 калорий в день даст возможность сбросить 0,45 кг в неделю.