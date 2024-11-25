Эксперт рассказала, как правильно мыть овощи, чтобы удалить грязь и вредные вещества

Джессика Гэвин отмечает: перед тем, как прикасаться к овощам, нужно в течение 20 секунд мыть руки в тёплой воде с мылом.

Чтобы избежать перекрёстного загрязнения, для свежих, готовых к употреблению продуктов и для сырого мяса используйте разные доски.

Промойте все овощи под холодной проточной водой. У листовой зелени отделите крупные листья и промойте их в холодной воде. Погрузите зелень в миску с холодной водой и прополощите её, чтобы избавиться от грязи. При необходимости повторите процедуру.