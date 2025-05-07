Эксперт рассказала, как защититься от клещей и комаров

Эксперт рассказала, как защититься от клещей и комаровОб этом важно знать с наступлением тепла
Если земля прогревается до +4,4...+7,2 градусов по Цельсию, то клещи становятся более активными. Комарам же для этого нужна более тёплая погода. Наибольшая активность у них возникает при температуре выше +21,1 градус по Цельсию.
На Среднем Западе нет смертельных болезней, которые бы переносили комары. Однако если зимы будут становиться все теплее, то всё больше тропических комаров, которые распространяют эти заболевания, продолжат мигрировать на север.
Другая опасность исходит от укусов клещей, особенно черноногого или оленьего клеща. Он живёт около трёх лет и может передавать болезнь Лайма на всех стадиях своего жизненного цикла. Если эту болезнь не лечить, они может привести к артриту, сердечным и неврологическим проблемам у людей и животных.
Спреи от насекомых должны для максимальной эффективности содержать 25-30% ДЭТА. Также репеллентная сила ДЭТА сохраняется дольше всего - иногда более восьми часов. Если ищете альтернативу, то берите продукты, содержащие не менее 30% масла лимонного эвкалипта, IR3535 или 20% пикаридина. Однако имейте в виду, что их, возможно, придётся наносить повторно чаще.
Кроме того, вы можете купить свечи с цитронеллой. Ещё лучше - сядьте по ветру от вентилятора, чтобы он выдувал дым в направлении полёта комаров. Иногда могут помочь растения, которые не нравятся комарам: лимонник, цитронелла и лаванда. Но если у вас есть домашние животные, то будьте осторожны, так как часто эти растения для них токсичны.
Возьмите за правило осматривать себя и своих питомцев после прогулки по высокой траве или по лесу. Особенно если вы были там, где есть опавшие дубовые листья. Что касается комаров, то убедитесь, что рядом с местом, где вы собираетесь отдохнуть, нет стоячей воды. Ещё старайтесь избегать одежды тёмных цветов, особенно чёрного: многие комары не любят белый и жёлтый цвета.
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