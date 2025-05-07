Эксперт рассказала, как защититься от клещей и комаров

Если земля прогревается до +4,4...+7,2 градусов по Цельсию, то клещи становятся более активными. Комарам же для этого нужна более тёплая погода. Наибольшая активность у них возникает при температуре выше +21,1 градус по Цельсию.

На Среднем Западе нет смертельных болезней, которые бы переносили комары. Однако если зимы будут становиться все теплее, то всё больше тропических комаров, которые распространяют эти заболевания, продолжат мигрировать на север.

Другая опасность исходит от укусов клещей, особенно черноногого или оленьего клеща. Он живёт около трёх лет и может передавать болезнь Лайма на всех стадиях своего жизненного цикла. Если эту болезнь не лечить, они может привести к артриту, сердечным и неврологическим проблемам у людей и животных.