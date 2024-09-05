Эксперт рассказала, почему некоторые люди болеют чаще других и как им можно укрепить иммунитет

В ходе экспериментов в 1990-х годах учёные обнаружили, что один из наиболее важных факторов, предсказывающих развитие болезни, является длительный стресс. Хронический стресс в отличие от кратковременного сохраняется в течение нескольких часов в день, а длится это всё несколько недель или месяцев.

При столкновении с предполагаемой угрозой, психологической или физической, гипоталамус мозга активирует систему тревоги. В результате начинают вырабатываться гормоны, включая кортизол и адреналин.

Но в долгосрочной перспективе хронический стресс может нанести вред организму. Исследование Гарвардского университета от 2022 года продемонстрировало, что люди, которые в преддверии заражения ковидом сталкивались со стрессом, имели больше шансов получить длительный ковид. Этот стресс классифицировался учёными как депрессия, тревога, воспринимаемый стресс, беспокойство о ковиде, одиночество.