Эксперт сообщил, что женщин-психопатов в пять раз больше, чем мы думаем

Характеристики женщин-психопатов, по мнению доктора Клайва Бодди, отличаются от мужских. Кроме того, общество игнорирует то, что люди считают мужскими чертами, когда эти особенности демонстрируют женщины.

Реальное же соотношение мужской и женской психопатии может составлять примерно 1,2:1. То есть таких женщин, вероятно, в пять раз больше, чем мы думали раньше.