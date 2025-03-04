Эксперт заявила, что использовать фольгу повторно опасно для здоровья

Сумита Гош, директор по маркетингу компании Reynolds Foil & Bakeware, объяснила, можно ли повторно использовать фольгу. По её словам, уже после однократного использования её безопаснее всего утилизировать.

Дело в том, что в фольге могут образоваться сладки и дырки. Из-за этого этот материал будет хуже защищать продукты, что может способствовать возникновению пищевых заболеваний.