Эксперты дали лучшие советы по поддержанию здорового веса в 50+ лет

Ешьте больше. Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, The Nutrition Twins, рекомендуют наполнить тарелку более здоровой, низкокалорийной пищей и употреблять её больше. Это поможет контролировать вес.

Сделайте растительные продукты и белок приоритетом. Они должны быть в каждом приёме пищи и перекусе. Это постные белки (куриная грудка без кожи и индейки, яйца, греческий йогурт, тофу, рыба и морепродукты), овощи, фрукты, бобовые, семена и орехи.

Наращивайте мышечную массу. Мышцы играют главную роль в ускорении метаболизма, сжигании калорий и обеспечении хорошего ночного сна.

Выполняйте силовые упражнения. С возрастом мышечная масса уменьшается естественным образом, говорит Эллен Томпсон из Blink Fitness. Благодаря силовым тренировкам вы можете поддерживать мышцы и метаболизм в норме. Если дополнительные веса пугают вас, то можете выполнять выпады, приседания, отжимания, скручивания, стоять в планке.

Ходите. Добавление большего количества шагов и движения в ваш день может повлиять на вашу форму. Подумайте о том, чтобы отправиться на быструю прогулку утром или после работы. Кардиотренировки сжигают калории и улучшают состояние сердца.