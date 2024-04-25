Эксперты дали советы, как перестать слишком много думать и накручивать себя

Отвлекайтесь. Способов для этого множество. Они могут включать простые математические вычисления, перечисление объектов определенной категории или пение песни, чтение книги, прослушивание музыки, разговор с другом. В рамках одного исследования выяснилось, что почти 50% респондентов сообщили, что отвлечение им помогло справиться с надумыванием. Большинство участников также заявили, что меньше беспокоятся и размышляют, когда общаются с другими людьми.

Практикуйте осознанность. Исследования показали, что медитация осознанности эффективна для уменьшения симптомов тревоги и депрессии. Чаще всего для этого нужно сосредоточиться на собственном дыхании или на том, что вокруг.

Медитируйте с мантрой. Повторяйте во время медитации мантру, мысленно или вслух.

Бросьте вызов своим мыслям. Когда вы слишком много думаете, важно спросить себя, отражают ли ваши мысли реальную ситуацию.

Подумайте о приятных воспоминаниях. Вспомните случай, когда вы добились успеха, почувствовали себя счастливым или получили похвалу от других.

Используйте дыхательные техники. Это один из способов уменьшить стресс и успокоить разум. Попробуйте такую ​​схему дыхания, при которой вы вдыхаете, задерживаете дыхание и выдыхаете в течение одного и того же количества времени (например, в течение 4−5 секунд).