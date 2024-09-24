Эксперты дали советы, как защититься от боли в суставах в холодную погоду

Но есть несколько шагов, которые люди с артритом могут предпринять в холода.

Оставайтесь в тепле. Надевайте шапки, перчатки и шарфы, во время сна согревайтесь одеялами и грелками. Успокоить суставы может и горячая ванна.

Двигайтесь. В неделю уделяйте физическим упражнениям умеренной интенсивности не менее 150 минут.

Растягивайтесь. Обязательно регулярно растягивайте мышцы, особенно перед тренировкой.

Питайтесь здоровой пищей. Получайте достаточно омега-3 жирных кислот, уменьшающих воспаление, а также витамина D, который укрепляет кости.

Поддерживайте здоровый вес. Похудение уменьшит боль и скованность суставов.

Будьте осторожны. Ходите не спеша и носите подходящую обувь.

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