Эксперты дали советы, как защититься от боли в суставах в холодную погоду

Эксперты дали советы, как защититься от боли в суставах в холодную погодуЭто поможет тем, кто страдает артритом
Доктор Марико Ишимори, временно исполняющая обязанности директора отделения ревматологии Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, отмечает, что наши суставы лучше всего работают в умеренную погоду.
По данным Фонда по борьбе с артритом, низкие температуры способны повысить болевую чувствительность человека, замедлить кровообращение, вызвать мышечные спазмы.
Но есть несколько шагов, которые люди с артритом могут предпринять в холода.
Оставайтесь в тепле. Надевайте шапки, перчатки и шарфы, во время сна согревайтесь одеялами и грелками. Успокоить суставы может и горячая ванна.
Двигайтесь. В неделю уделяйте физическим упражнениям умеренной интенсивности не менее 150 минут.
Растягивайтесь. Обязательно регулярно растягивайте мышцы, особенно перед тренировкой.
Питайтесь здоровой пищей. Получайте достаточно омега-3 жирных кислот, уменьшающих воспаление, а также витамина D, который укрепляет кости.
Поддерживайте здоровый вес. Похудение уменьшит боль и скованность суставов.
Будьте осторожны. Ходите не спеша и носите подходящую обувь.
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