Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 сентября 2024, 00:45
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Эксперты дали советы, как защититься от боли в суставах в холодную погоду

Это поможет тем, кто страдает артритом
Холодная погода усугубляет течение артрита. В это время суставы становятся болезненными и жёсткими.
Эксперты дали советы, как защититься от боли в суставах в холодную погоду
© Medical Xpress

Доктор Марико Ишимори, временно исполняющая обязанности директора отделения ревматологии Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, отмечает, что наши суставы лучше всего работают в умеренную погоду.

По данным Фонда по борьбе с артритом, низкие температуры способны повысить болевую чувствительность человека, замедлить кровообращение, вызвать мышечные спазмы.

Эксперты дали советы, как защититься от боли в суставах в холодную погоду
© MU Health Care

Но есть несколько шагов, которые люди с артритом могут предпринять в холода.

Оставайтесь в тепле. Надевайте шапки, перчатки и шарфы, во время сна согревайтесь одеялами и грелками. Успокоить суставы может и горячая ванна.

Двигайтесь. В неделю уделяйте физическим упражнениям умеренной интенсивности не менее 150 минут.

Растягивайтесь. Обязательно регулярно растягивайте мышцы, особенно перед тренировкой.

Питайтесь здоровой пищей. Получайте достаточно омега-3 жирных кислот, уменьшающих воспаление, а также витамина D, который укрепляет кости.

Поддерживайте здоровый вес. Похудение уменьшит боль и скованность суставов.

Будьте осторожны. Ходите не спеша и носите подходящую обувь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова