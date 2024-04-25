Эксперты дали советы по улучшению сна

Эксперты дали советы по улучшению снаОни помогут вам выспаться
Создайте «буферную зону". Эта зона должна располагаться в период между концом рабочего дня и временем сна. Примерно за час до отхода ко сну отложите работу и повседневные обязанности. Вместо этого почитайте книгу, займитесь хобби, проведите время с близкими.
Следите за тем, что едите. Обильный ужин перед сном может навредить. Старайтесь есть ранним вечером. Также не рекомендуется ложиться спать очень голодным.
Избегайте алкоголя и кофеина. Алкоголь может помочь заснуть, но он также ухудшит качество сна и увеличит вероятность того, что вы станете просыпаться посреди ночи. Кофе при этом блокирует аденозин, химическое вещество, вызывающее чувство сонливости. На выведение кофеина из организма может потребоваться до 10 часов.
Цифровые технологии. Свет от телефонов и экранов компьютеров может нарушить ваши внутренние часы. Всё потому, что этот свет подавляет выработку мелатонина, который помогает заснуть.
Поговорите с врачом. Если вам больше месяца уже ничего не помогает и вы не можете выспаться, сходите к врачу.
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