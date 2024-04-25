Эксперты дали советы по улучшению сна

Создайте «буферную зону". Эта зона должна располагаться в период между концом рабочего дня и временем сна. Примерно за час до отхода ко сну отложите работу и повседневные обязанности. Вместо этого почитайте книгу, займитесь хобби, проведите время с близкими.

Следите за тем, что едите. Обильный ужин перед сном может навредить. Старайтесь есть ранним вечером. Также не рекомендуется ложиться спать очень голодным.

Избегайте алкоголя и кофеина. Алкоголь может помочь заснуть, но он также ухудшит качество сна и увеличит вероятность того, что вы станете просыпаться посреди ночи. Кофе при этом блокирует аденозин, химическое вещество, вызывающее чувство сонливости. На выведение кофеина из организма может потребоваться до 10 часов.