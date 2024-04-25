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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 апреля 2024, 07:30
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Эксперты дали советы по улучшению сна

Они помогут вам выспаться
Почти треть взрослых американцев отмечают, что в сутки спят менее семи-девяти часов. Среди причин этого — стресс, беспокойство и культура, ориентированная на продуктивность, а не на отдых. Но вот как это можно исправить.
Эксперты дали советы по улучшению сна
© Craig Cunningham/Charleston Daily Mail via AP, file

Создайте «буферную зону". Эта зона должна располагаться в период между концом рабочего дня и временем сна. Примерно за час до отхода ко сну отложите работу и повседневные обязанности. Вместо этого почитайте книгу, займитесь хобби, проведите время с близкими.

Следите за тем, что едите. Обильный ужин перед сном может навредить. Старайтесь есть ранним вечером. Также не рекомендуется ложиться спать очень голодным.

Избегайте алкоголя и кофеина. Алкоголь может помочь заснуть, но он также ухудшит качество сна и увеличит вероятность того, что вы станете просыпаться посреди ночи. Кофе при этом блокирует аденозин, химическое вещество, вызывающее чувство сонливости. На выведение кофеина из организма может потребоваться до 10 часов.

Эксперты дали советы по улучшению сна
© Healthline

Цифровые технологии. Свет от телефонов и экранов компьютеров может нарушить ваши внутренние часы. Всё потому, что этот свет подавляет выработку мелатонина, который помогает заснуть.

Поговорите с врачом. Если вам больше месяца уже ничего не помогает и вы не можете выспаться, сходите к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.