Эксперты напомнили о необходимости мыть бороду каждый день

Эксперты напомнили о необходимости мыть бороду каждый деньВсё потому, что это рассадник микробов
Исследования показывают, что бороды поддерживают плотную и разнообразную популяцию микробов. По данным The Washington Post, в некоторых туалетах содержится меньше микробов, чем в среднестатистической бороде.
Бороды создают тёплую и зачастую влажную среду на лице для скопления остатков пищи и масел. Это идеальные условия для роста микробов. Размножаются эти микробы в том числе и из-за постоянного воздействия новых загрязняющих веществ и микробов, в том числе через руки.
При этом исследования, проведённые в больницах, дали неоднозначные результаты. Например, одна работа показала, что у бородатых работников здравоохранения было на лице больше бактерий, чем у тех, кто брился. Другое же исследование продемонстрировало, что значительной разницы между бородатыми и гладко выбритыми медработниками с точки зрения количества бактерий нет.
Иногда борода может привести к распространению кожных инфекций - импетиго. Эта заразная сыпь часто вызывается золотистым стафилококком. В редких случаях лобковые вши, которые обычно обитают в паховой области, могут появляться в бороде, бровях или ресницах.
Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют мыть лицо и бороду каждый день. Это поможет предотвратить накопление микробов на коже, избавиться от грязи, масел, аллергенов, омертвевшей кожи. Дерматологи советуют также увлажнять участки кожи, на которых растёт борода, и расчёсывать её.
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