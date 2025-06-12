Эксперты напомнили о необходимости мыть бороду каждый день

При этом исследования, проведённые в больницах, дали неоднозначные результаты. Например, одна работа показала, что у бородатых работников здравоохранения было на лице больше бактерий, чем у тех, кто брился. Другое же исследование продемонстрировало, что значительной разницы между бородатыми и гладко выбритыми медработниками с точки зрения количества бактерий нет.

Иногда борода может привести к распространению кожных инфекций - импетиго. Эта заразная сыпь часто вызывается золотистым стафилококком. В редких случаях лобковые вши, которые обычно обитают в паховой области, могут появляться в бороде, бровях или ресницах.

Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют мыть лицо и бороду каждый день. Это поможет предотвратить накопление микробов на коже, избавиться от грязи, масел, аллергенов, омертвевшей кожи. Дерматологи советуют также увлажнять участки кожи, на которых растёт борода, и расчёсывать её.

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