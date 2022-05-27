Эксперты назвали самый простой способ выглядеть моложе

Эксперты назвали самый простой способ выглядеть моложеДля этого нужно не забывать об одном из этапов ухода за кожей
Али Рахимтула, основатель Herbal Essentials и эксперт по коже, подчёркивает, что увлажнение - это один из лёгких способов сделать кожу моложе. Для того чтобы ваша кожа оставалась увлажнённой, по словам специалиста, нужно пить много воды и пользоваться продуктами для ухода за кожей, которые помогают воде лучше проникать в кожу, восстанавливают клетки и ткани кожи.
Нет смысла, по мнению Рахимтулы, покупать множество средств для кожи. Вместе этого стоит приобрести простые продукты, которые помогают восстанавливать кожный барьер. Достаточно будет, например, освежающего средства для умывания, тоника, питательного крема, увлажняющего геля для глаз.
Наташа Сури, специалист по красоте, рассказала о пяти шагах к увлажнению кожи.
Необходимо увлажнять при помощи крема кожу после душа, обращать внимание на состав увлажняющих средств (там могут быть такие ингредиенты, как масло абрикосовых косточек, алоэ вера, масло сладкого миндаля и др.), заботиться о коже во время загара (использовать увлажняющий ночной крем с натуральными фруктовыми кислотами; наносить солнцезащитный крем за полчаса до выхода на солнце), пить больше воды (примерно два литра ежедневно) и употреблять орехи, лосось, растительные масла, йогурты, семена чиа, соевые напитки, получать как можно больше витамина D.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.