Эксперты назвали самый простой способ выглядеть моложе

Для этого нужно не забывать об одном из этапов ухода за кожей

Добиться сияющей кожи без морщин довольно легко. Для этого, как отмечает Али Рахимтула, нужно лишь поддерживать её увлажнённой.