Эксперты назвали способы, как можно продлить срок хранения свежих продуктов

По словам специалистов в области питания, чтобы правильно хранить фрукты и овощи, нужно помнить о четырёх пунктах.

Покупка самых свежих продуктов. Это один из лучших способов продлить срок годности продуктов. Обязательно обращайте внимание на такие особенности продуктов, как вес, запах, цвет. Допустим, дыни должны обязательно иметь характерный аромат, быть достаточно тяжёлыми, а их цвет должен иметь тёплый подтон.

Согласно данным Healthline, яблоки могут храниться до восьми недель, если их держать немытыми и завёрнутыми. Сезонные продукты в магазине всегда будут свежими. Старайтесь избегать овощей и фруктов, которые желтеют, имеют морщинистую кожуру, слишком мягкие или имеют признаки разрушения с тёмными либо мягкими пятнами.

Избегайте нескольких ошибок. Когда вы приносите домой продукты, не кладите их сразу в холодильник. Обратите внимание на то, как они лежали в магазине и в каких условиях, а потом исходя из этого храните их так же дома. Например, помидоры не рекомендуется охлаждать до тех пор, пока они не будут нарезаны или приготовлены.

Также продлить срок хранения фруктов и овощей можно, если мыть их не заранее, а именно во время приготовления пищи. Перед тем, как продукты положить в холодильник, тщательно их высушите. Наконец, обращайте внимание, с какими фруктами и овощами рядом вы кладёте то, что купили.