Эксперты обнаружили, что стремление к идеальному сну только усиливает беспокойство

— поймите роль отслеживаемых данных о сне: если вы используете для этого специальные гаджеты, думайте о них как о руководствах и инструментах для поддержания сна;

обратитесь за помощью: если вы продолжаете испытывать стресс, связанный со сном, или бессонницу, проконсультируйтесь по этому поводу со специалистом.

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