Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 января 2025, 17:15
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Эксперты обнаружили, что стремление к идеальному сну только усиливает беспокойство

И это парадокс
Недавний опрос Американской академии медицины сна показал: 81% жителей Штатов сообщают о потере сна из-за беспокойства о проблемах со сном. Это стремление к достижению идеального сна подпитывается тенденциями в социальных сетях, различными продуктами, технологиями отслеживания сна.
Эксперты обнаружили, что стремление к идеальному сну только усиливает беспокойство
© Getty Stock Photo

Различные процедуры, направленные на улучшение гигиены сна, могут непреднамеренно усиливать тревожность. Этот феномен называется «ортосомния».

Американская академия медицины сна рекомендует попробовать следующие стратегии для уменьшения беспокойства:

  • создайте расслабляющую обстановку: пусть в спальне будет темно, тихо и прохладно, постельное бельё тоже должно быть удобным;
  • практикуйте методы релаксации: в этом помогают упражнения на глубокое дыхание, медитация или ведение дневника перед сном;
Эксперты обнаружили, что стремление к идеальному сну только усиливает беспокойство
© Pixabay/CC0 Public Domain

— поймите роль отслеживаемых данных о сне: если вы используете для этого специальные гаджеты, думайте о них как о руководствах и инструментах для поддержания сна;

  • обратитесь за помощью: если вы продолжаете испытывать стресс, связанный со сном, или бессонницу, проконсультируйтесь по этому поводу со специалистом.

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