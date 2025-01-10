Эксперты обнаружили, что стремление к идеальному сну только усиливает беспокойство

Опубликовано 10 января 2025, 17:151 мин.
Эксперты обнаружили, что стремление к идеальному сну только усиливает беспокойствоИ это парадокс
Недавний опрос Американской академии медицины сна показал: 81% жителей Штатов сообщают о потере сна из-за беспокойства о проблемах со сном. Это стремление к достижению идеального сна подпитывается тенденциями в социальных сетях, различными продуктами, технологиями отслеживания сна.
Различные процедуры, направленные на улучшение гигиены сна, могут непреднамеренно усиливать тревожность. Этот феномен называется «ортосомния».
Американская академия медицины сна рекомендует попробовать следующие стратегии для уменьшения беспокойства:
- создайте расслабляющую обстановку: пусть в спальне будет темно, тихо и прохладно, постельное бельё тоже должно быть удобным;
- практикуйте методы релаксации: в этом помогают упражнения на глубокое дыхание, медитация или ведение дневника перед сном;
— поймите роль отслеживаемых данных о сне: если вы используете для этого специальные гаджеты, думайте о них как о руководствах и инструментах для поддержания сна;
- обратитесь за помощью: если вы продолжаете испытывать стресс, связанный со сном, или бессонницу, проконсультируйтесь по этому поводу со специалистом.
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