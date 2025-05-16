Эксперты объяснили, безопасно ли оставлять сливочное масло на столе

По словам сотрудников Cabot Creamery, хранить сливочное масло на столе действительно можно. Но важно учитывать, какое это масло и как долго оно лежит там.

Несолёное масло, говорит Дэвид Бернье, вице-президент по контролю качества, безопасности пищевых продуктов и соблюдению нормативных требований в Cabot Creamery Cooperative, всегда нужно класть в холодильник. Дело в том, что у него нет консервирующих свойств соли. При этом солёное сливочное масло может безопасно храниться при комнатной температуре (ниже 21,1 градусов по Цельсию) в течение нескольких дней. Соль и низкий уровень влажности работают как естественный консервант.