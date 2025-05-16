Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2025, 14:15
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Эксперты объяснили, безопасно ли оставлять сливочное масло на столе

Или его нужно убирать в холодильник
Все мы сталкивались с ситуацией, когда хочется намазать масло на хлеб, но оно слишком холодное. Так, может быть, лучше его так и хранить - при комнатной температуре?
Эксперты объяснили, безопасно ли оставлять сливочное масло на столе
© Photography: Caitlin Bensel; Food Styling: Torie Cox

По словам сотрудников Cabot Creamery, хранить сливочное масло на столе действительно можно. Но важно учитывать, какое это масло и как долго оно лежит там.

Несолёное масло, говорит Дэвид Бернье, вице-президент по контролю качества, безопасности пищевых продуктов и соблюдению нормативных требований в Cabot Creamery Cooperative, всегда нужно класть в холодильник. Дело в том, что у него нет консервирующих свойств соли. При этом солёное сливочное масло может безопасно храниться при комнатной температуре (ниже 21,1 градусов по Цельсию) в течение нескольких дней. Соль и низкий уровень влажности работают как естественный консервант.

Эксперты объяснили, безопасно ли оставлять сливочное масло на столе
© Getty Images

Министерство сельского хозяйства США согласно с Бернье и рекомендует оставлять на столе только такое количество масла, которое можно съесть в течение двух дней. Позднее масло может стать прогорклым. Однако маргарин всё же лучше хранить в холодильнике, поскольку при комнатной температуре он может расслаиваться.