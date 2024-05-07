Эксперты объяснили, что полезнее для здоровья: йогурт или кефир

Польза йогурта и кефира для здоровья зависит от индивидуальных предпочтений человека. Исследования также показывают, что регулярное употребление кисломолочных продуктов (кефира и йогурта) связано более низким риском рака молочной железы и колоректального рака, диабета 2 типа. Эти продукты поддерживают здоровый вес, улучшают состояние сердца, кишечника, костей.

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