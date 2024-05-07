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Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 мая 2024, 20:15
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Эксперты объяснили, что полезнее для здоровья: йогурт или кефир

Оба этих продукта содержат много питательных веществ и полезных бактерий
Кефир и йогурт — кисломолочные продукты. Но в чём между ними разница и что полезнее?
Эксперты объяснили, что полезнее для здоровья: йогурт или кефир
© Danette May

В одной обезжиренной порции и йогурта, и кефира содержится примерно одинаковое количество калорий, кальция, фосфора, витамина B5 (пантотеновая кислота). При этом цинка, рибофлавина (витамина B2), витамина B12 в йогурте больше, а в кефире больше белка, селена, витамина, А и D.

Эксперты объяснили, что полезнее для здоровья: йогурт или кефир
© OLLO / GETTY IMAGES

Польза йогурта и кефира для здоровья зависит от индивидуальных предпочтений человека. Исследования также показывают, что регулярное употребление кисломолочных продуктов (кефира и йогурта) связано более низким риском рака молочной железы и колоректального рака, диабета 2 типа. Эти продукты поддерживают здоровый вес, улучшают состояние сердца, кишечника, костей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.