Эксперты объяснили, что полезнее для здоровья: йогурт или кефир

Эксперты объяснили, что полезнее для здоровья: йогурт или кефирОба этих продукта содержат много питательных веществ и полезных бактерий
В одной обезжиренной порции и йогурта, и кефира содержится примерно одинаковое количество калорий, кальция, фосфора, витамина B5 (пантотеновая кислота). При этом цинка, рибофлавина (витамина B2), витамина B12 в йогурте больше, а в кефире больше белка, селена, витамина, А и D.
Польза йогурта и кефира для здоровья зависит от индивидуальных предпочтений человека. Исследования также показывают, что регулярное употребление кисломолочных продуктов (кефира и йогурта) связано более низким риском рака молочной железы и колоректального рака, диабета 2 типа. Эти продукты поддерживают здоровый вес, улучшают состояние сердца, кишечника, костей.
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