Эксперты объяснили, что происходит с нашими зубами при слишком частом отбеливании

Эксперты объяснили, что происходит с нашими зубами при слишком частом отбеливанииИ чем это опасно для здоровья
Специалисты отмечают, что использование безрецептурных средств для отбеливания безопасно для здоровья, если соблюдать все рекомендации производителей. Но переусердствование может дорого обойтись: в результате вы можете столкнуться с повреждением эмали, ожогом дёсен, долгосрочной чувствительностью зубов, их обесцвечиванием (из-за чего зубы станут полупрозрачными).
Большинство безрецептурных методов лечения используют один и тот же активный ингредиент: перекись водорода. Она запускает реакцию окисления, которая делает более проницаемой или даже пористой. Это доказывает одно исследование 2015 года, опубликованное в European Journal of Dentistry. Другая научная работа 2018 года из Dentistry Journal показала, что прямое воздействие отбеливающих веществ, включая перекись водорода и перекись карбамида, на зубы может привести к чувствительности в пронизанном нервами дентине (жёсткая жёлтая ткань, которая составляет большую часть внутренней структуры зуба и покрывает нервы). По мере разрушения слоя эмали дентин в конечном итоге может стать видимым. Это сводит на нет все усилия по отбеливанию.
К счастью, повреждения от процедур отбеливания — это обычно не навсегда. В слюне содержатся обычно электролиты, в том числе кальций и фосфат, которые могут помочь в реминерализации зубов. Укрепляющие зубы вещества есть в молочных продуктах, тёмной листовой зелени, рыбе, зубных пастах с фторидом и гидроксиапатитом. Но у людей, которые злоупотребляют отбеливанием, может развиться долгосрочная чувствительность зубов или даже значительная эрозия зубов, предупреждает Надя Родригес, косметический стоматолог из Нью-Йорка.
Лучше всего отбеливать зубы до оттенка, который лишь немного белее, чем белки ваших глаз. Стивен Стерлиц, руководитель отдела восстановительной стоматологии в Университете Кентукки, говорит, что умеренное отбеливание безопасно и эффективно. Профессиональное отбеливание у стоматолога обычно безвредно, если между сеансами проходит не менее шести месяцев или года.
Перри советует: прежде чем пойти на отбеливание, сначала сделайте профессиональную чистку полости рта и потом решайте, стоит ли дополнительно осветлять зубы.
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