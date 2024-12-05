Эксперты объяснили, что происходит с нашими зубами при слишком частом отбеливании

К счастью, повреждения от процедур отбеливания — это обычно не навсегда. В слюне содержатся обычно электролиты, в том числе кальций и фосфат, которые могут помочь в реминерализации зубов. Укрепляющие зубы вещества есть в молочных продуктах, тёмной листовой зелени, рыбе, зубных пастах с фторидом и гидроксиапатитом. Но у людей, которые злоупотребляют отбеливанием, может развиться долгосрочная чувствительность зубов или даже значительная эрозия зубов, предупреждает Надя Родригес, косметический стоматолог из Нью-Йорка.

Лучше всего отбеливать зубы до оттенка, который лишь немного белее, чем белки ваших глаз. Стивен Стерлиц, руководитель отдела восстановительной стоматологии в Университете Кентукки, говорит, что умеренное отбеливание безопасно и эффективно. Профессиональное отбеливание у стоматолога обычно безвредно, если между сеансами проходит не менее шести месяцев или года.

Перри советует: прежде чем пойти на отбеливание, сначала сделайте профессиональную чистку полости рта и потом решайте, стоит ли дополнительно осветлять зубы.

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