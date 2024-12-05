Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 декабря 2024, 01:30
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Эксперты объяснили, что происходит с нашими зубами при слишком частом отбеливании

И чем это опасно для здоровья
Многие из нас стремятся к белоснежной улыбке. Однако злоупотребление отбеливанием может серьёзно ухудшить состояние полости рта.
Эксперты объяснили, что происходит с нашими зубами при слишком частом отбеливании
© Circle Dental Care

Специалисты отмечают, что использование безрецептурных средств для отбеливания безопасно для здоровья, если соблюдать все рекомендации производителей. Но переусердствование может дорого обойтись: в результате вы можете столкнуться с повреждением эмали, ожогом дёсен, долгосрочной чувствительностью зубов, их обесцвечиванием (из-за чего зубы станут полупрозрачными).

Большинство безрецептурных методов лечения используют один и тот же активный ингредиент: перекись водорода. Она запускает реакцию окисления, которая делает более проницаемой или даже пористой. Это доказывает одно исследование 2015 года, опубликованное в European Journal of Dentistry. Другая научная работа 2018 года из Dentistry Journal показала, что прямое воздействие отбеливающих веществ, включая перекись водорода и перекись карбамида, на зубы может привести к чувствительности в пронизанном нервами дентине (жёсткая жёлтая ткань, которая составляет большую часть внутренней структуры зуба и покрывает нервы). По мере разрушения слоя эмали дентин в конечном итоге может стать видимым. Это сводит на нет все усилия по отбеливанию.

Эксперты объяснили, что происходит с нашими зубами при слишком частом отбеливании
© Jaromír Chalabala/Alamy Stock Photo

К счастью, повреждения от процедур отбеливания — это обычно не навсегда. В слюне содержатся обычно электролиты, в том числе кальций и фосфат, которые могут помочь в реминерализации зубов. Укрепляющие зубы вещества есть в молочных продуктах, тёмной листовой зелени, рыбе, зубных пастах с фторидом и гидроксиапатитом. Но у людей, которые злоупотребляют отбеливанием, может развиться долгосрочная чувствительность зубов или даже значительная эрозия зубов, предупреждает Надя Родригес, косметический стоматолог из Нью-Йорка.

Лучше всего отбеливать зубы до оттенка, который лишь немного белее, чем белки ваших глаз. Стивен Стерлиц, руководитель отдела восстановительной стоматологии в Университете Кентукки, говорит, что умеренное отбеливание безопасно и эффективно. Профессиональное отбеливание у стоматолога обычно безвредно, если между сеансами проходит не менее шести месяцев или года.

Перри советует: прежде чем пойти на отбеливание, сначала сделайте профессиональную чистку полости рта и потом решайте, стоит ли дополнительно осветлять зубы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.