Эксперты объяснили, есть ли смысл мыть рис перед приготовлением

Эксперты объяснили, есть ли смысл мыть рис перед приготовлениемИли лучше его сразу же ставить вариться
Промывание риса — это необязательный этап его приготовления. Но он даёт некоторые преимущества. Например, по словам экспертов, промывание помогает удалить местный крахмал, что делает зёрна более рыхлыми и менее комковатыми.
Также благодаря промывке вы можете убрать с зёрен грязь, мелкую гальку и другой мусор, часть микропластика.
Исследование 2021 года, опубликованное в Journal of Hazardous Materials, показало, что промывка риса перед приготовлением снижает загрязнение пластиком на 20−40%. Также существуют доказательства того, что эта процедура может снизить концентрацию мышьяка в рисе.
Вместе с тем неоднократное промывание риса или замачивание в течение длительного времени перед приготовлением может лишить его определённых питательных веществ. Например, небольшого количества полезной клетчатки (резистентного крахмала; правда, его количество можно увеличить при хранении риса в холодильнике), железа, водорастворимых витаминов группы B, включая фолиевую кислоту, ниацин и тиамин. Если готовить рис в избыточном количестве воды, то уровень этих питательных веществ может снизиться на 50−70%.
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