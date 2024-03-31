Эксперты объяснили, есть ли смысл мыть рис перед приготовлением

Промывание риса — это необязательный этап его приготовления. Но он даёт некоторые преимущества. Например, по словам экспертов, промывание помогает удалить местный крахмал, что делает зёрна более рыхлыми и менее комковатыми.

Также благодаря промывке вы можете убрать с зёрен грязь, мелкую гальку и другой мусор, часть микропластика.

Исследование 2021 года, опубликованное в Journal of Hazardous Materials, показало, что промывка риса перед приготовлением снижает загрязнение пластиком на 20−40%. Также существуют доказательства того, что эта процедура может снизить концентрацию мышьяка в рисе.