Эксперты объяснили, может ли питьевая вода повлиять на сон

В то же время другое исследование показало, что обезвоживание никак не сказывается на количестве или качестве сна. Правда, в этом исследовании принимали участие всего 12 молодых людей.

Также известно, что сокращение длительности сна тоже может привести к обзвоживанию.

Кроме того, даже незначительные симптомы обезвоживания могут негативно повлиять на сон. Среди таких признаков выделяют спазмы и мышечные судороги, головные боли, жажду рано утром, сухость во рту.

Если же вы выпьете слишком много воды перед сном, то вам ночью придётся вставать, чтобы сходить в туалет. В результате вам может быть сложнее потом снова заснуть.

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