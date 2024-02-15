Эксперты объяснили, по какому показателю нужно судить о здоровье: процент жира или индекс массы тела

На самом деле всё немного сложнее, чем кажется

Раньше для определения состояния здоровья человека специалисты полагались только на индекс массы тела. Однако сейчас врачи учитывают и процент жира в организме. И вот почему.