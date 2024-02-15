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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2024, 16:30
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Эксперты объяснили, по какому показателю нужно судить о здоровье: процент жира или индекс массы тела

На самом деле всё немного сложнее, чем кажется
Раньше для определения состояния здоровья человека специалисты полагались только на индекс массы тела. Однако сейчас врачи учитывают и процент жира в организме. И вот почему.

Индекс массы тела, к сожалению, учитывает лишь соотношение веса и роста. Поэтому у спортсменов, которые имеют много мышечной массы, при использовании этого метода может обнаружиться избыточный вес.

Процент жира в организме — это показатель того, какая часть вашего веса приходится на жир, а не на плотность костей, мышечную массу и внутренние органы. Всё это может дать вам больше информации о вашем общем состоянии здоровья и риске возникновения заболеваний.

Эксперты объяснили, по какому показателю нужно судить о здоровье: процент жира или индекс массы тела
© MICROGEN/GETTY IMAGES

При этом важно понимать, что только индекс массы тела или только процент жира в организме не даст вам полной картины вашего состояния. Необходимо учитывать и другие показатели, включая уровень физической активности, уровень стресса и режим сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#жир
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#медицина
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#здоровье
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#человек