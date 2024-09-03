Эксперты объяснили, почему молодым девушкам опасно пользоваться антивозрастной косметикой

Эксперты объяснили, почему молодым девушкам опасно пользоваться антивозрастной косметикойОсобенно это касается подростков
Доктор Брук Джеффи, дерматолог из Скоттсдейла, штат Аризона, отмечает, что использование детьми и подростками антивозрастных косметических средств может вызвать преждевременное старение кожи, разрушить кожный барьер и привести к образованию постоянных рубцов.
Кроме того, зацикленность на внешности может повлиять на самооценку и восприятие тела, спровоцировать развитие тревожности, депрессии, расстройств пищевого поведения.
Такие ингредиенты, как ретинол и химические эксфолианты (гидроксикислоты), по своей природе агрессивны. Они используются для стареющей кожи, поскольку стимулируют выработку коллагена и клеток. Молодая или чувствительная кожа на них может отреагировать покраснением, шелушением и жжением, что может привести к инфекциям, акне и гиперчувствительности.
По мнению дерматологов, для ухода за лицом ребёнку (и подростку) достаточно будет трёх средств: мягкое очищающее средство, увлажняющий крем и солнцезащитный крем.
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