Эксперты объяснили, почему молодым девушкам опасно пользоваться антивозрастной косметикой

Такие ингредиенты, как ретинол и химические эксфолианты (гидроксикислоты), по своей природе агрессивны. Они используются для стареющей кожи, поскольку стимулируют выработку коллагена и клеток. Молодая или чувствительная кожа на них может отреагировать покраснением, шелушением и жжением, что может привести к инфекциям, акне и гиперчувствительности.

По мнению дерматологов, для ухода за лицом ребёнку (и подростку) достаточно будет трёх средств: мягкое очищающее средство, увлажняющий крем и солнцезащитный крем.

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