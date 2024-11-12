Эксперты объяснили, почему нам всем нужно есть больше фасоли

Более ранние научные исследования показали, что употребление бобовых связано со снижением смертности от всех причин и риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе же новой работы эксперты изучили данные из Национального обследования здоровья и питания (NHANES) за период с 2001 по 2018 год. Участвовали в этом обследовании 23 554 человека в возрасте от 19 до 50 лет и ещё 21 020 человек в возрасте 51 год и старше.

Люди, когда стали есть больше бобовых, заметили, что качество их диеты улучшилось на 15−16% (если они добавили одну порцию фасоли) и на 19−20% (если добавили две порции). Это поможет также снизить риск возникновения хронических заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет, рак.

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