Эксперты объяснили, почему не нужно спать слишком много при усталости

Даже если вы устали, слишком много сна может быть плохой идеей. Вот что лучше вместо этого сделать.

Выпейте стакан воды. Вместо того, чтобы нажать кнопку повтора утром, выпейте воды. Джессика Кординг, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный диетолог, тоже рекомендует это делать, причём до чашки кофе. Когда мы устаём, мы становимся сильнее склонны к обезвоживанию.

Двигайтесь. Упражнения могут повлиять на настроение и уровень энергии. Систематический обзор и метаанализ 81 исследования показали: люди, которые придерживались фитнес-программы средней интенсивности, заметили повышение уровня энергии и жизненной силы, а также снижение чувства усталости.

Запланируйте завтрак, которого с нетерпением будете ждать. Тогда встать утром с постели будет намного проще.