Эксперты объяснили, почему некоторые люди лучше переносят боль, чем остальные

Болевой порог — это точка, в которой какое-то событие (например, жара, холод или давление) становится болезненным. Однако существует также термин «толерантность к боли». Он описывает, какую боль человек способен выдержать в принципе. Оба этих понятия в повседневной жизни часто путают, но они связаны с разными гранями болевого опыта.

В целом болевой порог — это скорее «зона неопределённости», чем фиксированная точка перехода от безболезненного состояния к болезненному.

На болевой порог могут влиять самые разные факторы. Вот некоторые из них.

Пол и гендерные различия. Часто у мужчин в экспериментальных условиях болевой порог выше, чем у женщин. Это может быть связано с гормонами. С другой стороны, на это могут влиять и социальные нормы, которые требуют от мужчин большей стойкости, чем от женщин.

Цвет волос. Согласно некоторым исследованиям, люди с рыжими волосами могут испытывать боль по-другому из-за варианта гена MC1R. К примеру, у них может быть более низкий болевой порог при восприятии тепла и более высокий при восприятии электричества.

Нервная система. У некоторых людей с длительной болью может быть более низкий болевой порог. Связано это с тем, что нервная система у них находится в состоянии повышенной готовности к опасности.