Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 03:45
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Эксперты объяснили, почему некоторые люди лучше переносят боль, чем остальные

Вот что об этом говорит наука
Все мы слышали такую фразу, как «высокий болевой порог». Это значит, что человек не так чувствителен к боли, как другие. Но подтверждается ли это исследованиями?
Эксперты объяснили, почему некоторые люди лучше переносят боль, чем остальные
© Mikhail Nilov from Pexels

Болевой порог — это точка, в которой какое-то событие (например, жара, холод или давление) становится болезненным. Однако существует также термин «толерантность к боли». Он описывает, какую боль человек способен выдержать в принципе. Оба этих понятия в повседневной жизни часто путают, но они связаны с разными гранями болевого опыта.

В целом болевой порог — это скорее «зона неопределённости», чем фиксированная точка перехода от безболезненного состояния к болезненному.

На болевой порог могут влиять самые разные факторы. Вот некоторые из них.

Пол и гендерные различия. Часто у мужчин в экспериментальных условиях болевой порог выше, чем у женщин. Это может быть связано с гормонами. С другой стороны, на это могут влиять и социальные нормы, которые требуют от мужчин большей стойкости, чем от женщин.

Цвет волос. Согласно некоторым исследованиям, люди с рыжими волосами могут испытывать боль по-другому из-за варианта гена MC1R. К примеру, у них может быть более низкий болевой порог при восприятии тепла и более высокий при восприятии электричества.

Нервная система. У некоторых людей с длительной болью может быть более низкий болевой порог. Связано это с тем, что нервная система у них находится в состоянии повышенной готовности к опасности.

Эксперты объяснили, почему некоторые люди лучше переносят боль, чем остальные
© Melbourne Sports Physiotherapy

Иммунная система. Воспаление в организме, например, при простуде или гриппе, может снизить болевой порог. Из-за этого головную боль или боль в теле во время болезни может вызвать что угодно. Острая травма, такая как растяжение связок лодыжки, также вызывает воспаление, снижающее болевой порог.

Психология. Тревога, страх и беспокойство по поводу боли связаны с более низким болевым порогом. Повысить переносимость боли могут практики осознанности, релаксации.

Социальное влияние. Некоторые культуры поощряют стоицизм, тогда как другие считают нормой открытое выражение дискомфорта.