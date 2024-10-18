Эксперты объяснили, полезен ли для здоровья растворимый кофе

Также научно доказано, что высокое потребление кофе, особенно растворимого, может быть связано с более низким риском возникновения метаболического синдрома. Существуют данные, подтверждающие, что употребление растворимого кофе может способствовать контролю веса.

Растворимый кофе имеет и ряд недостатков. К примеру, в нём содержится больше всего акриламида по сравнению с кофе в других формах. Акриламид считается потенциальным канцерогеном для человека.

Ароматизированные сорта растворимого кофе могут содержать добавленные сахара. Это может помешать снижению веса.

Как и в случае с обычным кофе, чрезмерное потребление растворимого может привести к беспокойству, проблемам с пищеварением, бессоннице.

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