Эксперты объяснили разницу между двумя видами людей-нарциссов

Существует грандиозный и уязвимый нарциссизм. Уязвимый часто интерпретируется как клинический, поскольку его симптомы связаны в основном с причинением вреда себе и другим. При этом грандиозный нарциссизм считается «нормальным», так как он представляет собой смесь хороших и плохих черт. У людей могут проявляться оба этих типа сразу.

Грандиозный и уязвимый нарциссизм имеют общие черты. Это эгоизм, враждебность, чрезмерная погруженность человека в себя, агрессивность, неприятное поведение, бесчувственность, отсутствие эмпатии, преувеличенное чувство собственной важности, склонность к обману, ощущение вседозволенности.

Люди с высоким уровнем грандиозного нарциссизма демонстрируют раздутое чувство превосходства или собственной важности, отсутствие эмпатии, чрезмерную уверенность в превосходстве и праве на что-либо. Такие люди жаждут восхищения других, поэтому занимаются саморекламой. Также они склонны обесценивать других.