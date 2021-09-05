Эксперты объяснили, считаются ли кроссовки Nike Vaporfly на соревнованиях допингом

Всемирное антидопинговое агентство способно запретить использование спортивного инвентаря. Однако многие спортивные атрибуты попадают в "среднюю область". Например, купальник Speedo LZR Racer, которые за счёт особых текстур повышает плавучесть спортсменов.

Обновлённые "найки" Vaporflys напоминают на первый взгляд обычную обувь. Но, как утверждают авторы Британского журнала спортивной медицины, их эффективность при беге основана на пластине из углеродного волокна, материале межподошвы и её толщине. За счёт полноразмерной пластины бег ускоряется на 1,5 процента. В целом такая обувь может повысить эффективность некоторых участников соревнований до 6 процентов.

Автор уверен, что справедливость в отношении обуви на соревнованиях сейчас невозможна. Даже цена в 250 фунтов стерлингов (примерно 25 200 рублей) на модели Alpha/Vaporfly не стала препятствием для спортсменов. А выручка Nike за 2020 год выросла на 9 процентов и составила 11,24 миллиарда долларов.

Автор заключает, что идеальный вариант обуви для спортсменов - индивидуальные модели на заказ. Над этим работает компания Adidas, которая применяет технологию 3D-сканирования стоп и 3D-печать для создания прототипа беговой обуви Futurecraft. То же самое будет использоваться в модели Strung, которая выйдет в конце 2022 года. В будущем же, пишет Джеймс Уиттс, будут применяться специальные технические средства, основанные на транскраниальной стимуляции постоянным током. Такой метод помогает стимулировать серое вещество в мозге и таким образом бежать быстрее. Продукты на основе этой технологии уже есть на рынке, однако их эффективность ещё не доказана.