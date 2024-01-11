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Фитнес и здоровье
20:15, 11 января 2024
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Эксперты объяснили, вреден ли для здоровья кофе натощак

Многие любят начинать утро с этого напитка

Вообще кофе влияет на каждого из нас по-разному. У людей с повышенной чувствительностью желудка после употребления этого напитка может возникнуть дискомфорт. Но так бывает далеко не у всех.

Бонни Йортберг, доктор философии, доктор медицинских наук, диетолог и доцент кафедры семейной медицины в медицинском кампусе Аншутца Университета Колорадо, отмечает, что на самом деле пить кофе перед завтраком не опасно для здоровья. У большинства людей проблем после этого не возникнет.

Эксперты объяснили, вреден ли для здоровья кофе натощак
© WESTEND61

Некоторые люди после употребления кофе натощак могут столкнуться с кислотным рефлюксом или расстройством желудка. Кофеин ослабляет барьер между пищеводом и желудком, а также стимулирует выработку желудочной кислоты. Из-за этого человек может испытывать изжогу.

Кроме того, иногда чашка кофе натощак может привести к нервозности.

Если у вас после употребления кофе на голодный желудок возникают кислотный рефлюкс, боли в желудке или другие неприятные симптомы, то подумайте о том, чтобы поесть перед этим. Ещё одна хитрость — добавление в кофе молока или сливок (те, у кого непереносимость лактозы, могут взять растительное молоко).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#кофе
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#медицина
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#человек
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#здоровье
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