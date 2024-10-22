Эксперты перечислили главные преимущества ходьбы для здоровья

Сжигает калории. В среднем при ходьбе в течение 30 минут со скоростью 5,6 км/ч вы сожжёте 107 ккал при весе 56,6 кг, 133 ккал при весе 70 кг и 159 ккал при весе 84 кг.

Укрепляет сердце. Быстрая ходьба увеличивает пульс и улучшает кровообращение. Это может помочь снизить кровяное давление. Физиотерапевт Райнетта Сэмюэлс говорит, что ходьба также улучшает работу сердца, показатели холестерина, поднимает настроение.

Помогает снизить уровень холестерина. Согласно исследованиям, регулярная ходьба умеренной интенсивности снижает холестерин. Чем больше пройденное расстояние, тем больше польза.

Снижает уровень сахара в крови. Лёгкая ходьба улучшает показатели сахара в крови после еды.

Облегчает боль в суставах. Ходьба укрепляет кости, сохраняет гибкость суставов.

Укрепляет иммунитет. Физическая активность усиливает реакцию иммунной системы во время и после тренировки. Люди, которые регулярно занимаются спортом, реже болеют вирусными инфекциями и испытывают меньше тяжёлых симптомов во время болезни. Одно исследование продемонстрировало, что те, кто ходил пешком пять дней в неделю и минимум 20 минут ежедневно, имели на 43% меньше больничных дней, чем те, кто занимался спортом раз в неделю или реже.

Повышает уровень энергии. При ходьбе по всему телу выделяется кислород, повышается уровень эндорфинов («гормонов хорошего самочувствия»).