Эксперты перечислили лучшие диеты 2021 года

Диетологи и врачи выделили пять наиболее эффективных и безопасных вариантов питания 2021 года. Ещё одним важным критерием при формировании списка диет была практичность.

Диета клиники Майо. Она представляет собой тип питания, при котором разрешено есть фрукты, овощи, цельнозерновые, полезные жиры. Ещё диета предполагает минимум полчаса физической активности ежедневно. Отказаться необходимо от жареных блюд, маргарина, переработанного мяса, всех видов безалкогольных напитков, консервированных соков и с сахаром.