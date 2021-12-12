Эксперты перечислили лучшие диеты 2021 года

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Эксперты перечислили лучшие диеты 2021 годаВ список вошли пять систем питания
Издание Al Arabiya поделилось подборкой самых эффективных диет уходящего года. Среди них есть, например, растительная и гибкая.
Диетологи и врачи выделили пять наиболее эффективных и безопасных вариантов питания 2021 года. Ещё одним важным критерием при формировании списка диет была практичность.
- Диета клиники Майо. Она представляет собой тип питания, при котором разрешено есть фрукты, овощи, цельнозерновые, полезные жиры. Ещё диета предполагает минимум полчаса физической активности ежедневно. Отказаться необходимо от жареных блюд, маргарина, переработанного мяса, всех видов безалкогольных напитков, консервированных соков и с сахаром.
- Волюметрическая диета. Эта диета снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. В основе этого варианта питания - употребление множества низкокалорийных продуктов: злаков, бобовых, некрахмалистых фруктов и овощей, обезжиренного молока, супов на основе бульонов. Если говорить о среднекалорийной и высококалорийной пище, то при выборе таких продуктов нужно учитывать их количество.
- Растительная диета. Разделяется на веганскую и вегетарианскую. При последней можно употреблять некоторые продукты животного происхождения: молоко, сыр и т.п. Веганство же предполагает полный отказ от животной пищи.
- Диета весонаблюдателей (WW). При этой диете можно есть всё, что только хочется. Необходимо при этом особое внимание обращать на собственное мышление и психологическое состояние. То есть нужно решить, от чего из продуктов стоит отказаться, а составляющей успеха будет являться в том числе сострадание к себе.
- Гибкая диета. В основном при данной диете человек ест растительную пищу, но иногда при желании может наслаждаться чем-то вроде гамбургера или стейка.
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Источник: ИноСМИ