Эксперты перечислили самые эффективные способы борьбы с сезонной депрессией

Многие из нас ощущают «зимнюю хандру», когда на улице становится холоднее, а дневного света — меньше. Вот что в этом случае рекомендуют делать психотерапевты.

Избегайте полной социальной изоляции. Известно, что изоляция от людей связана с более высоким риском возникновения сердечных заболеваний, диабета 2 типа, деменции и даже смертности. Попробуйте восстановить связь с друзьями и близкими. Это поможет стать более психически устойчивым, улучшает настроение.

Занимайтесь спортом на свежем воздухе, когда это возможно. Множество исследований подтверждают связь между физической активностью и снижением вероятности развития депрессии. Любой вид активности, который вам нравится, будет полезен для ума и тела. Если вы работаете, то выйдите на прогулку в обеденное время. В выходные старайтесь больше времени проводить на улице.