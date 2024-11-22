Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 ноября 2024, 01:30
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Эксперты перечислили самые эффективные способы борьбы с сезонной депрессией

Многим это состояние знакомо
Сезонная депрессия, также называемая сезонным аффективным расстройством (САР), — психическое расстройство, с которым люди сталкиваются в определённое время года. Точно неизвестно, что вызывает такую депрессию, но учёные полагают, что это связано со снижением уровня серотонина в мозгу.
Эксперты перечислили самые эффективные способы борьбы с сезонной депрессией
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Многие из нас ощущают «зимнюю хандру», когда на улице становится холоднее, а дневного света — меньше. Вот что в этом случае рекомендуют делать психотерапевты.

Избегайте полной социальной изоляции. Известно, что изоляция от людей связана с более высоким риском возникновения сердечных заболеваний, диабета 2 типа, деменции и даже смертности. Попробуйте восстановить связь с друзьями и близкими. Это поможет стать более психически устойчивым, улучшает настроение.

Занимайтесь спортом на свежем воздухе, когда это возможно. Множество исследований подтверждают связь между физической активностью и снижением вероятности развития депрессии. Любой вид активности, который вам нравится, будет полезен для ума и тела. Если вы работаете, то выйдите на прогулку в обеденное время. В выходные старайтесь больше времени проводить на улице.

Эксперты перечислили самые эффективные способы борьбы с сезонной депрессией
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Попробуйте светотерапию, но ограничьте время, проведённое за экраном. Недавнее исследование показало, что более часа экранного времени в день связано с более высоким риском развития депрессии.

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