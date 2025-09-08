Эксперты по питанию рассказали, что яйца можно есть каждый день без вреда для здоровья

Эксперты по питанию рассказали, что яйца можно есть каждый день без вреда для здоровьяНо некоторым людям стоит всё же быть осторожнее
По мнению специалистов, большинству людей можно без опасений есть яйца каждый день. Одно яйцо содержит около 180–200 мг холестерина.
Современные исследования показывают, что пищевой холестерин, который содержится в яичных желтках, почти не влияет на уровень вредного холестерина в крови. Согласно результатам недавних научных работ, употребление яиц не повышает уровень холестерина в крови. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует употреблять одно-два яйца каждый день в составе полезной для сердца диеты.
При этом некоторые исследования демонстрируют, что употребление большого количества яиц и холестерина может повысить риск смерти от болезней сердца. Более высок этот риск у людей с высоким уровнем холестерина, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания или диабет. Таким людям нужно соблюдать осторожность при выборе яиц в качестве перекуса или основного приёма пищи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.