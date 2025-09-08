Эксперты по питанию рассказали, что яйца можно есть каждый день без вреда для здоровья

По мнению специалистов, большинству людей можно без опасений есть яйца каждый день. Одно яйцо содержит около 180–200 мг холестерина.

Современные исследования показывают, что пищевой холестерин, который содержится в яичных желтках, почти не влияет на уровень вредного холестерина в крови. Согласно результатам недавних научных работ, употребление яиц не повышает уровень холестерина в крови. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует употреблять одно-два яйца каждый день в составе полезной для сердца диеты.